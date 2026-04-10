Lina Nagihan'a ne dedi, Lina Nagihan'ın anneliğini eleştirdi mi?

Lina ve Nagihan Karadere arasındaki ipler tamamen koptu! Lina’nın canlı yayınlarda ve hikaye paylaşımlarında Nagihan’ın özel hayatına dair yaptığı vurgular, kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar "Lina Nagihan’ın anneliğini eleştirdi mi?" sorusunun izini sürerken, Nagihan Karadere cephesinden gelen ilk tepkiler bu tartışmanın yargıya taşınabileceği sinyalini verdi. Bir annenin en hassas noktasına yönelik yapıldığı iddia edilen o eleştiriler ve tartışmanın fitilini ateşleyen ilk kıvılcım hakkında merak edilen her şey...

SURVIVOR'DA ANNELİK TARTIŞMASI: LİNA'DAN NAGİHAN'A ŞOKE EDEN SÖZLER!

Survivor 2026'da büyük finale sayılı günler kala adadaki tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi. Yeni bölümde, Lina'nın Nagihan Karadere'nin anneliği üzerine yaptığı sert yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Oyun öncesi söz alan Seren Ay, Lina'nın Nagihan için "Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor" dediğini iddia etti. Bu açıklamaların ardından adada buz kesti ve tartışma bir anda kişisel bir hesaplaşmaya dönüştü.

LİNA SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU: MURAT CEYLAN ŞOKE OLDU!

Seren Ay'ın iddiaları üzerine söz alan sunucu Murat Ceylan, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?" tepkisini verdi. Ancak eleştirilerin odağındaki isim olan Lina, geri adım atmayarak "Evet söyledim" dedi ve sözlerini savundu. Takım arkadaşı Çetin'in de Lina'nın Nagihan hakkında ağır ifadeler kullandığını doğrulamasıyla birlikte, yarışmacılar arasındaki gerilim parkurda yüzleşmeye dönüştü.

NAGİHAN KARADERE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: BENİM ANALIĞIMDAN SANA NE?

Duyduğu sözler karşısında adeta yıkılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan Karadere, Lina'ya sert tepki gösterdi. Karadere, "Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?" diyerek isyan etti. Rakibine karşı öfkesini dile getiren Nagihan, "Sen burada kalabilmek için tüm tuşlara basıyorsun. Benim analığımdan sana ne? Seni Allah'a havale ediyorum" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü paylaştı.

PINAR SAKA'DAN NAGİHAN'A DESTEK MESAJI

Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarına damga vuran isimlerinden Pınar Saka, yaşanan bu olayların ardından sessiz kalmadı. Yarışmayı yakından takip eden Saka, Lina'nın annelik üzerinden yaptığı eleştirilere tepki göstererek Nagihan Karadere için bir destek paylaşımı yayımladı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu tartışma, izleyicileri ikiye bölerken Nagihan'ın yaşadığı duygusal çöküş geceye damgasını vurdu.