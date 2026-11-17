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Üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ekim ayından itibaren hesaplanacak ödemelerin hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Peki, KYK bursu yattı mı, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme hangi tarihte hesaplara geçecek? Detaylar...

KYK BURSU YATTI MI?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme tarihine ilişkin açıklamaları bekliyor. 6 Kasım 2026'da burs ve kredi başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin, 11 Kasım'da ise e-Devlet üzerinden taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme hazırlıkları başladı.

İlk ödemelerin hesaplara yatırılacağı kesin tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusuyla netleşecek.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, başvuru yaptıkları eğitim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Bu kapsamda hak sahiplerine ekim ayından itibaren biriken tutarların toplu olarak ödenmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki ödeme takviminde ilk burs ödemeleri kasım ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılmıştı. Önceki yıl ödemelerin 18 Kasım'da başlaması nedeniyle 2026-2027 döneminin ilk ödemelerinin de kasım ayının ikinci yarısında yapılması öngörülüyor. Ancak ödeme günüyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

T.C. KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE KYK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Düzenli aylık ödemeler her ayın 6'sı ile 10'u arasında tamamlanıyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin geriye dönük ödemelerinin hangi gün hesaplara aktarılacağı ise Bakanlığın açıklayacağı ilk ödeme takvimine göre belli olacak.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Buna göre öğrencilere ödenen aylık tutarlar şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre belirlenen tutarlar üzerinden yapılıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ödemeler, hak sahibi öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Öğrenciler, hesaplarına yatırılan tutarları Ziraat Bankası kanallarından takip edebiliyor.