Kusura Bakma şarkı sözleri: Blok3'ün Kusura bakma şarkısının sözleri neler?

Blok3'ün "Kusura Bakma" şarkısı, müzikseverler arasında merak konusu oldu. Dinleyiciler, parçanın sözlerini ve içeriğini araştırıyor, şarkının anlatmak istediği duyguyu ve mesajı keşfetmeye çalışıyor. Şarkı sözleri ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞARKI SÖZLERİ

Senden geçemiyorum ben hâlâ,

Kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum,

Her detayın aklımda, unutmam asla,

Çok içtim, önümü göremiyorum,

Senden geçemiyorum ben hâlâ,

Kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum,

Her detayın aklımda, unutmam asla,

Çok içtim, önümü göremiyorum,

Bizde aynı her şey öyle bıraktığın gibi,

Evet, hâlâ düzeltmedim uyku düzenimi,

Ne arayan var ne soran var senden sonra beni,

Galiba bilememişim senin kıymetini,

Ama Allah var seni çok özledim,

Daha dur, anlatma, doluyo' gözlerim,

Yalanım yok, yalanım yok,

Sensiz beni bende sevmedim,

Senden geçemiyorum ben hâlâ,

Kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum,

Her detayın aklımda, unutmam asla,

Çok içtim, önümü göremiyorum,

Senden geçemiyorum ben hâlâ,

Kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum

Her detayın aklımda, unutmam asla,

Çok içtim, önümü göremiyorum.