Kulüp tercümanının bahis oynaması yasak mı?

KULÜP TERCÜMANININ BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

Son dönemde spor dünyasında bahisle ilgili soruşturmalar artarken, futbol kulüplerinde görev yapan tercümanların bahis oynamasının yasak olup olmadığı da merak konusu oldu. Teknik direktörler ve futbolcular için net kurallar bulunurken, tercüman gibi "yardımcı personel" statüsündeki çalışanların durumu kamuoyunda sıkça tartışılıyor.

TERCÜMANLAR FUTBOLCU VE TEKNİK EKİP SAYILIR MI?

Kulüp tercümanları doğrudan sahaya çıkmasa da takımın iç işleyişine en yakın isimler arasında yer alıyor. Antrenmanlarda, maç öncesi toplantılarda ve maç esnasında teknik heyetle sürekli iletişim halindeler. Bu nedenle birçok federasyon ve spor hukuku uzmanı, tercümanları "kulüp personeli" kapsamında değerlendiriyor.

Bu tanım, bahis yasaklarının tercümanları da kapsayıp kapsamadığı konusunda kritik bir rol oynuyor.

TFF VE FIFA KURALLARI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA talimatlarında, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynama yasağı, yalnızca futbolcuları değil; teknik direktörleri, antrenörleri ve kulüp görevlilerini de kapsıyor. "Kulüp görevlisi" ifadesi, tercümanları da içine alabilecek geniş bir tanım olarak öne çıkıyor.

Özellikle FIFA Etik Kuralları'nda, müsabakaların dürüstlüğünü etkileyebilecek bilgiye sahip olan kişilerin bahis oynaması açık şekilde yasaklanmış durumda. Tercümanlar, sakatlıklar, ilk 11, taktik değişiklikleri gibi kamuoyuna açıklanmayan bilgilere erişebildikleri için bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

BAHİS OYNAMAK HER DURUMDA SUÇ MU?

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Tercümanın:

• Kendi kulübünün maçlarına,

• Rakiplerin ligdeki karşılaşmalarına,

• Ya da turnuvayla doğrudan bağlantılı müsabakalara

bahis oynaması, etik ihlal ve disiplin suçu olarak yorumlanabiliyor.

Ancak futbol dışı branşlara veya tamamen alakasız spor dallarına oynanan bahisler, her zaman otomatik olarak cezaya yol açmayabiliyor. Yine de birçok kulüp, sözleşmelerine koyduğu maddelerle tüm spor bahislerini yasaklayabiliyor.

YAPTIRIMLAR VE OLASI CEZALAR

Kulüp tercümanının bahis oynadığının tespit edilmesi halinde uygulanabilecek yaptırımlar şunlar olabiliyor:

• Disiplin soruşturması açılması

• Kulüp içi sözleşmenin feshi

• Para cezası

• Futboldan men (özellikle federasyon bildirimi varsa)

Eğer bahis, maç sonucunu etkilemeye yönelik bir girişimle ilişkilendirilirse, konu adli boyuta da taşınabiliyor.

KULÜPLER NEDEN BU KADAR HASSAS?

Bahis konusu, futbolun güvenilirliğini doğrudan etkilediği için kulüpler sıfır tolerans politikası uyguluyor. Bir tercümanın içeriden bilgi sızdırdığı ya da bahis oynadığı yönünde oluşacak bir algı bile, kulübün itibarına ciddi zarar verebiliyor.

Bu nedenle Süper Lig ve Avrupa'da birçok kulüp, tercümanlar dahil tüm personeline etik sözleşme imzalatıyor.

TERCÜMANLAR İÇİN DE CİDDİ RİSK VAR

Özetle, kulüp tercümanlarının bahis oynaması gri alan gibi görünse de, mevcut talimatlar ve uygulamalar göz önüne alındığında yüksek risk taşıyor. Özellikle futbol müsabakalarına yönelik bahisler, disiplin cezası ve iş kaybına kadar gidebilecek sonuçlar doğurabiliyor.