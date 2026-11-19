2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. ÖSYM, KPSS sınavlarında birinci olan adayın kimliğini resmi olarak açıklamıyor. Bu nedenle KPSS Ortaöğretim birincisi ve tam puan alan adaylara ilişkin bilgiler, genellikle adayların ya da yakınlarının kamuoyuyla paylaşımları ile yerel basın aracılığıyla ortaya çıkıyor. 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınavda tam puan alan aday olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS 1.'si kim oldu, hangi ilden çıktı, full yapan var mı ve sınav istatistikleri nasıl soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

KPSS 1.'Sİ KİM OLDU?

2026 KPSS Ortaöğretim birincisinin kim olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, kişisel verilerin korunması kapsamında adayların isimlerini ve sıralamalarını kamuoyuyla paylaşmıyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS 1.'Sİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

Birinciliğin hangi ilden çıktığına ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı. Önceki yıllarda bu tür bilgiler, adayların ve ailelerinin kendi açıklamalarıyla ya da yerel basında yer alan haberlerle gündeme geldi.

2026 KPSS FULL YAPAN VAR MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayan aday olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınava ilişkin sayısal bilgileri ve istatistikleri yayımlaması halinde tam puan alan aday sayısı da netleşecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü 254 sınav merkezinde tek oturumda yapıldı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor.