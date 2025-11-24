Haberler

Konyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Konyaspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Antalyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Konyaspor Antalyaspor Süper Lig maçı kaç kaç? Konyaspor Antalyaspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Konyaspor Antalyaspor canlı maç anlatımı ve Konyaspor Antalyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

KONYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Antalyaspor maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
