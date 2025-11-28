Kocaelispor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kocaelispor Gençlerbirliği maçı nereden izlenir?

Süper Lig'in 14. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Kocaelispor – Gençlerbirliği karşılaşması, hem puan tablosundaki dengeleri hem de sezonun genel seyrini etkileme potansiyeliyle öne çıkıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, iki takımın da hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor. Peki, Kocaelispor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kocaelispor Gençlerbirliği maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde!

KOCAELİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadele, 28 Kasım 2025 Cuma akşamı futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

Akşam saatlerinde oynanacak olması nedeniyle tribünlerde yüksek bir katılım bekleniyor. Kocaeli Stadyumu'nun atmosferi, özellikle böyle kritik karşılaşmalarda takımlar üzerinde büyük etki yaratıyor. Bu nedenle maç öncesinde şehirde ve taraftar grupları arasında ciddi bir heyecan hakim.

Karşılaşmanın bu tarihte oynanması, hafta sonu programını şimdiden şekillendiren futbolseverleri de ekran başına ya da stadyuma yönlendiriyor.

KOCAELİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri olan yayın bilgisi de netleşmiş durumda. Mücadele, Türkiye'de Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşma, yayının yüksek çözünürlüklü formatta sunulması sayesinde hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden erişilebilir olacak. beIN Sports aboneleri, karşılaşmayı mobil uygulama, web sitesi ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden de takip edebilecek. Bu sayede taraftarlar, nerede olurlarsa olsunlar maçın heyecanını anbean izleme şansına sahip olacak.

KOCAELİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor – Gençlerbirliği karşılaşması beIN Sports 1 üzerinden yayınlanacağı için futbolseverlerin maçı izleyebilmek adına beIN platformuna abone olmaları gerekiyor.

beIN Sports izlemenin yolları:

Uydu alıcısı üzerinden beIN Sports paket aboneliği

beIN Connect dijital platformuna üyelik

Akıllı televizyon uygulamaları üzerinden giriş

Mobil uygulama aracılığıyla maç yayınına erişim

BeIN Connect sayesinde karşılaşma; telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan da yüksek çözünürlükle izlenebiliyor. Ayrıca platformun sunduğu çoklu kamera seçenekleri ve geniş yelpazeli yayın araçları, izleme deneyimini daha dinamik hale getiriyor.