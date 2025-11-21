Kızılcık Şerbeti yeni oyuncular kim, diziye katılan yeni oyuncular kim?

Show TV'de cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti, birçok oyuncunun vedası sonrası bu hafta izleyici karşısına yeni karakterlerle çıkıyor. Diziyi takip edenler, kadroya katılan bu isimlerin kimler olduğunu merak ederek "Kızılcık Şerbeti'ne hangi oyuncular dahil oldu?" sorusunu araştırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE KATILAN YENİ İSİMLER

Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölümünde kadroya birden fazla yeni oyuncu dahil oluyor. Dizinin yeni yüzleri arasında Özge Borak, Zeynep Parla, Seray Kaya, Hakan Karahan ve Begüm Tosun yer alıyor.

ABDULLAH'IN YENİ HAYATI VE SALKIM KARAKTERİ

Bu hafta altı aylık zaman atlamasıyla ekrana gelecek bölümde, Abdullah yakın bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı Salkım ile evlilik kararı alıyor. Ekrana yeni taşınan Salkım'a Özge Borak, Salkım'ın kızı Elif'e ise genç oyuncu Zeynep Parla hayat veriyor. Abdullah'ın bu ani kararının aile içinde nasıl karşılık bulacağı ise bu akşamki bölümde netleşecek.

BAŞAK VE KESKİN AİLESİ DİZİYE DAMGA VURACAK

Güzel oyuncu Seray Kaya, diziye Başak karakteriyle adım atarken; üvey babası Tuncay Keskin'i Hakan Karahan, annesini ise Begüm Tosun canlandırıyor. Ünal Holding'in Keskin ailesiyle yeni bir projede buluşacağı bölümde, izleyiciyi yine bol sürpriz ve gerilim dolu sahneler bekliyor.