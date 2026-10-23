Kızılcık Şerbeti 144. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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Kızılcık Şerbeti 144. bölüm izleme ekranı, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyicilerin gündeminde. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünü canlı izlemek isteyenler, “Kızılcık Şerbeti 144. bölüm izle” ve “Kızılcık Şerbeti son bölüm canlı izle” aramalarına yanıt arıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 144. bölüm canlı izleme linki var mı, yeni bölüm Show TV üzerinden nasıl izlenir?
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Salkım, felç geçiren Abdullah’ın iyileşmesini dört gözle bekliyor. Bebeğini kaybeden Başak’ın, Salkım’a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil’in Ünal Holding’i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor. Fatih, Başak’a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo’yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor. Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım’ın “Senin burada ne işin var!” haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Asude ile Asil’in aldığını öğrenmek, Abdullah’a ağır bir darbe vurur. Taşınmak üzere hazırlıkları başlatan Abdullah, yaşadığı çaresizlik karşısında daha fazla dayanamayarak felç geçirir. Abdullah’ın yoğun bakıma alınması Ünal ailesini üzüntüye boğar. Abdullah’ın iflasının önüne geçmek isteyen Ömer, gözünü karartarak hayati bir adım atar. Asil ve Asude hiç beklemedikleri bu hamle karşısında büyük bir şok yaşar.Lider, Kıvılcım ile yakınlaşmaya çalışırken; Ömer, otelinde gerçekleşen gıda zehirlenmesi vakasından Lider’den şüphelenir. Kıvılcım ise Lider’in kibirli tavırlarından giderek rahatsız olmaya başlar.Doktorunun tedavisine yatarak devam etmesi gerektiği kararına rağmen hastalığını Fatih’ten ve ailesinden gizlemeye devam eden Başak’ın sağlık durumu ise giderek kötüleşir.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.
KIZILCIK ŞERBETİ NEREDEN İZLENİR?
Kızılcık Şerbeti dizisini Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Kızılcık Şerbeti 5. sezonda Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Nilay karakteriyle Feyza Civelek, Neslihan Yeldan’ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal’ın canlandırdığı Fethi karakterleri kadroda yer almıyor.
Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur bu sezonda Kızılcık Şerbeti'nde olacaklar. Ayrıca Asena Keskinci, Çimen karakterine hayat verecek.