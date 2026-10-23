Kızılcık Şerbeti 144. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Salkım, felç geçiren Abdullah’ın iyileşmesini dört gözle bekliyor. Bebeğini kaybeden Başak’ın, Salkım’a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil’in Ünal Holding’i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor. Fatih, Başak’a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo’yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor. Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım’ın “Senin burada ne işin var!” haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.