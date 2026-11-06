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Türkçe rap müziğinin Almanya'da yetişen öncü isimlerinden Killa Hakan, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Özellikle sanatçının aile yaşamını merak edenler, Killa Hakan evli mi, eşi kim ve çocukları var mı sorularına yanıt arıyor. Peki, Killa Hakan evli mi, eşi kim? Killa Hakan’ın çocukları var mı? İşte Killa Hakan'ın evlilik durumu, çocukları ve ailesi hakkında bilinenler.

KİLLA HAKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

3 Mart 1973 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Killa Hakan'ın evli olmadığı biliniyor. Uzun yıllardır Türkçe rap müziğinde çalışmalarını sürdüren sanatçının, kamuoyuyla paylaşılan bilgiler arasında bir evliliği bulunmuyor.

KİLLA HAKAN'IN ÇOCUKLARI VAR MI?

Killa Hakan'ın çocuk sahibi olup olmadığı da hayranlarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sanatçının evli olmadığı ve kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda çocuğunun bulunmadığı biliniyor.

KİLLA HAKAN'IN AİLESİ GÜNDEMDE

Asıl adıyla değil, sahne adı Killa Hakan ile tanınan sanatçı, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Ailesi 1960'lı yıllarda işçi olarak Almanya'ya göç eden Türk aileleri arasında yer aldı.

Türkiye'de güreşçilik yapan ve millî düzeyde başarılar elde etmiş bir sporcunun oğlu olan Killa Hakan, Berlin'in Kreuzberg bölgesinde büyüdü. Almanya'da yetişen sanatçı, Türkçe rap müziğinin öncü isimleri arasında gösterildi.

Killa Hakan, daha önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle de gündeme gelmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından sevenlerine seslenen sanatçı, iyileşme sürecinde olduğunu belirterek müzik çalışmalarına yeniden devam edeceğini ifade etmişti.