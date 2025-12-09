Haberler

Kılıbık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kılıbık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kılıbık filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kılıbık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kılıbık konusu, özeti ve Kılıbık oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kılıbık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kılıbık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kılıbık filmini izleyecek olanların merak ettiği Kılıbık konusu nedir, Kılıbık oyuncuları kimler ve Kılıbık özeti gibi konuları inceliyoruz.

KILIBIK FİLMİ KONUSU

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, geçim sıkıntısı içinde yaşayan, kiracı olduğu evin sahibiyle sürekli sorunlar yaşayan mütevazı bir vatandaştır. Oldukça kılıbık bir karakter olan Kamil, eşinin bitmek bilmeyen istekleri ve harcamaları yüzünden iyice bunalmıştır. Üstelik ev sahibi Müslim'in onu evden çıkarmak için uyguladığı baskılar, Kamil'in dayanma gücünü zorlar. Son çare olarak karakola gidip şikâyetçi olmak isteyen Kamil, burada yaşanan bir yanlış anlaşılma sonucunda ünlü suçlu Kara Bela'ya benzetilir. Bu karışıklık ise olayların komik ve içinden çıkılmaz bir hâl almasına neden olur.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Kılıbık, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeker.

• Kemal Sunal – Kamil

• Nevra Serezli – Mihrimah

• Ali Şen – Müslüm

• Sümer Tilmaç – Niyazi

• Günay Girik – Erol

• Billur Emre – Şenay

• Reha Yurdakul – Komiser

KILIBIK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1983 yapımı Kılıbık filmi, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa semtinde çekilmiştir. Dönemin şehir dokusunu yansıtan film, mekân seçimleriyle de izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkarır.

