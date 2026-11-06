Kerem Aktürkoğlu milli takıma çağrılmadı mı, Kerem Aktürkoğlu neden çağrılmadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kerem Aktürkoğlu, teknik nedenlerle A Milli Takım kadrosuna dahil edilmedi. Deneyimli futbolcu, bir önceki milli arada da kadroya çağrılmamıştı. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda yer almamasına ilişkin bilinenler ve A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları kadrosu.

KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Evet, Kerem Aktürkoğlu A Milli Takım'ın Kasım ayındaki maçları için açıklanan kadroda yer almadı. Sergen Yalçın'ın açıkladığı 26 kişilik listede forvet hattında Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN ÇAĞRILMADI?

Kerem Aktürkoğlu, teknik nedenlerle milli takım kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri doğrultusunda Kerem, Belçika ve Fransa maçlarının kadrosunda yer bulamadı. Kerem'in herhangi bir sakatlığının ya da cezasının bulunmadığı biliniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI

Kerem Aktürkoğlu, bir önceki milli arada da A Milli Takım kadrosuna çağrılmamıştı. Deneyimli futbolcunun o dönemde de sportif nedenlerle kadroya alınmadığı değerlendirilmişti. Kerem, son olarak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği maça yedek kulübesinde başlamıştı.

A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu şöyle:

Kaleciler : Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Teknik direktör: Sergen Yalçın

BERKE ÖZER YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Kadroda dikkat çeken isimlerden biri Lille forması giyen kaleci Berke Özer oldu. Kadro açıklanmadan önce milli takıma dönmek istediğini söyleyen Berke, Sergen Yalçın'ın listesinde yer aldı. Kalede Berke Özer'in yanı sıra Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen ve Uğurcan Çakır da kadroya çağrıldı.

KENAN YILDIZ DA KADRODA YOK

Juventus forması giyen Kenan Yıldız da A Milli Takım kadrosunda yer almadı. Genç yıldız, ağustos ayında sol ayak tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olmuş ve tedavi sürecine girmişti. Kenan'ın Aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda Fransa'ya konuk olacak.