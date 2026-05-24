Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi, Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı var mı?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliği durumu kamuoyunda merak konusu oldu. Özellikle dokunulmazlık tartışmalarının yeniden alevlenmesiyle birlikte “Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili mi?” ve “Dokunulmazlığı bulunuyor mu?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ, DOKUNULMAZLIĞI VAR MI?

KEMAL KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2002 yılından itibaren uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. İstanbul ve İzmir milletvekilliği yapan Kılıçdaroğlu, son olarak 2023 yılına kadar TBMM’de yer aldı.

Ancak 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin ardından milletvekilliği görevi sona erdi. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu şu anda milletvekili değildir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DOKUNULMAZLIĞI VAR MI?

Türkiye’de yasama dokunulmazlığı yalnızca görevde bulunan milletvekilleri için geçerli oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif milletvekilliği bulunmadığı için şu anda anayasal milletvekili dokunulmazlığı da bulunmuyor.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu, hukuki açıdan sıradan vatandaş statüsünde değerlendirilmektedir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SİYASETİ BIRAKTI MI?

CHP Genel Başkanlığı görevini 2023 yılında Özgür Özel’e devreden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti tamamen bırakmadığı biliniyor. Kurultay sonrası Ankara’da çalışma ofisi açan deneyimli siyasetçi, zaman zaman siyasi gündeme ilişkin açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun özellikle CHP iç siyaseti ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

17 Aralık 1948’de Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ekonomi-maliye bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar bürokrat olarak görev yapan Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

2002 yılında CHP’den milletvekili seçilerek aktif siyasete giren Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP Genel Başkanı oldu. 13 yıl boyunca ana muhalefet liderliği yapan deneyimli siyasetçi, 2023 kurultayında genel başkanlık görevini devretti.