Kayserispor Onugkha neden kadro dışı kaldı, Onugkha gitti mi?

Kayserispor Onugkha neden kadro dışı kaldı, Onugkha gitti mi?
Kayserispor'da son günlerin en çok merak edilen konusu Onugkha'nın kadro dışı kalma nedeni oldu. Taraftarlar "Kayserispor Onugkha neden kadro dışı kaldı, Onugkha takımdan gitti mi?" sorularına yanıt ararken, kulislerde disiplin, performans ve transfer iddiaları konuşuluyor. İşte Onugkha'nın son durumu ve Kayserispor'daki geleceğine dair detaylar…

Kayserispor'da Onugkha sürprizi gündeme bomba gibi düştü. Maç kadrosunda yer almayan Onugkha'nın neden kadro dışı bırakıldığı ve takımdan ayrılıp ayrılmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. "Onugkha gitti mi?" sorusu yanıt beklerken, Kayserispor cephesinden gelen bilgiler haberimizde…

ONUGKHA'DAN KADRO DIŞI KARARINA SERT TEPKİ

Kayserispor'da yaşanan German Onugkha krizi büyüyor. Kadro dışı kalmasının ardından Rus golcünün attığı adım, hem kulüp içinde hem de taraftar cephesinde tepkilere yol açtı.

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor'da, forvet oyuncusu German Onugkha'nın durumu gündeme oturdu. 30 yaşındaki futbolcu, kadroya alınmama kararının ardından kulübe olan tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

KULÜBÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİPTEN ÇIKTI

Kocaelispor maçı öncesinde yetersiz performans gerekçesiyle maç kadrosuna dahil edilmeyen Onugkha, sarı-kırmızılı kulübün tüm sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Bu hamle, oyuncu ile Kayserispor arasındaki bağların kopma noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.

TARAFTARDAN SERT MESAJ: "KİMSE KAYSERİSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Onugkha'nın bu hareketi Kayserispor taraftarlarını da ayağa kaldırdı. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, Rus golcüye tepki göstererek "Kimse Kayserispor'dan büyük değildir" mesajları paylaştı. Tepkiler kısa sürede gündem oldu.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

German Onugkha, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyerken rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Deneyimli forvetin Kayserispor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Onugkha'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline geldi.



