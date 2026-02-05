Haberler

Katwe Kraliçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Katwe Kraliçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Katwe Kraliçesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Katwe Kraliçesi konusu, özeti ve Katwe Kraliçesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Katwe Kraliçesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Katwe Kraliçesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Katwe Kraliçesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Katwe Kraliçesi konusu nedir, Katwe Kraliçesi oyuncuları kimler ve Katwe Kraliçesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KATWE KRALİÇESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerçek olaylardan ilham alan Queen of Katwe, yoksullukla çevrili bir mahallede büyüyen küçük bir kızın satranç sayesinde kaderini yeniden yazmasını anlatıyor. Kampala'nın Katwe bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki Phiona, ailesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi verirken, bir gün misyonerlik çalışmaları kapsamında Robert Katende ile karşılaşır. Futbol antrenörü olan Katende, çocuklara satrancı tanıtmaktadır. Phiona'nın bu oyunla kurduğu bağ kısa sürede tutkuya dönüşür; strateji ve zekâ gerektiren satranç, onun için yalnızca bir oyun değil, umut dolu bir çıkış yolu hâline gelir.

KATWE KRALİÇESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ana Oyuncular

• Madina Nalwanga – Phiona Mutesi

• Lupita Nyong'o – Harriet "Nakku" Mutesi (Phiona'nın annesi)

• David Oyelowo – Robert Katende (Satranç koçu)

Yardımcı Oyuncular

• Martin Kabanza – Benjamin

• Taryn Kyaze – Night

• Esther Tebandeke – Sarah

• Ivan Jacobo – Kasparov

• Daniel Mutebi – Brian

• Ronald Ssemaganda – Joseph

• Nicholas Levesque – Coach John

Film Ekibi (Kadro)

• Yönetmen: Mira Nair

• Senaryo: William Wheeler

• Yapımcılar: Walt Disney Pictures

• Görüntü Yönetmeni: Bradford Young

• Müzik: Alex Heffes

KATWE KRALİÇESİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri (principal photography) Nisan 2015'te başladı ve Haziran 2015'te (yaklaşık 54 günlük bir süreçte) tamamlandı.

Film gerçek olaylara dayandığı için çekimler de büyük ölçüde gerçek mekanlarda yapılmıştır:

• Uganda – Kampala'nın Katwe slum bölgesi: Filmin büyük kısmı buradaki gerçek sokaklarda ve mahallede çekildi.

• Güney Afrika – Johannesburg (ve çevresi): Bazı sahneler burada çekildi; özellikle altyapı ve teknik nedenlerle bazı bölümler Güney Afrika'da çekildi.

Filmde ayrıca yüzlerce yerel Ugandalı ekstra oyuncu yer almış ve Katwe'nin gerçek hissi yakalanmaya çalışılmıştır.

Osman DEMİR
