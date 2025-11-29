Haberler

Karşıyaka Denizli İdmanyurdu CANLI nereden izlenir, Karşıyaka Denizli İdmanyurdu maçı hangi kanalda?

Karşıyaka Denizli İdmanyurdu CANLI nereden izlenir, Karşıyaka Denizli İdmanyurdu maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu Güreller, TFF 3. Lig kapsamında önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saati, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki Karşıyaka – Denizli İdmanyurdu maçı canlı olarak nereden izlenebilir?

TFF 3. Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Karşıyaka – Denizli İdmanyurdu Güreller müsabakasının yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde. Maçı takip etmek isteyenler, yayının hangi kanalda olduğunu ve şifresiz yayın imkânı bulunup bulu

KARŞIYAKA – DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF 3. Lig'de Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu Güreller'in karşılaşacağı mücadele, Sıfır TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SIFIR TV YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Sıfır TV'nin yayınına Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları aracılığıyla şifresiz şekilde ulaşılabilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu Güreller arasındaki müsabaka 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlenmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu lig mücadelesi, İzmir'de bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.


