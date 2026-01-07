Kars TOKİ'nin düzenlediği ev kura çekilişi hakkında merak edilen detaylar açıklandı. Çekilişin ne zaman ve nerede yapılacağı, çekilişin başlama saati ve evi çıkanların isim soy isim listesinin ne zaman açıklanacağı konularında bilgi arayan vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Kars TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak, Kars TOKİ ev çıkanların isim soy isim isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen konut projelerinde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimi tarihine odaklandı. Özellikle Kars'ta yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı.

KARS TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YERİ

Kars ili için düzenlenecek TOKİ kura çekimi, 9 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura organizasyonu, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu'nda yapılacak.

KURA ÇEKİMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

TOKİ kura çekimi, noter huzurunda ve şeffaflık esasına uygun şekilde yapılacak. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri arasından konutlar kura yöntemiyle belirlenecek. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri ilan edilecek.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde duyurulacak. Hak sahipleri, isim listeleri üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecek.

TOKİ BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Kura çekimine katılacak vatandaşların, ilan edilen tarih ve saatte süreci takip etmeleri önem taşıyor. Kura sonrasında hak kazanan adayların, belirtilen süreler içerisinde gerekli evrak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Batman ve Iğdır'da kura çekimi gerçekleşecek.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.