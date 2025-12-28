Karabük okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Karabük'te okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın art arda yaptığı uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kamuoyunun gözü, yarın için yapılacak resmi tatil duyurularına çevrildi. Peş peşe gelen açıklamalarla bir üniversitede eğitime ara verildiği duyurulurken, bu gelişme Karabük için de benzer bir karar alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. 29 Aralık Pazartesi günü Karabük'te okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU İÇİN KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini artırmaya hazırlanıyor. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde geniş bir alanda etkili olacağı öngörülüyor. Yapılan değerlendirmelerde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın güney ile doğu ilçeleri başta olmak üzere Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar yağışının orta kuvvette görüleceği belirtildi.

BU İLLERDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre Mardin, Şırnak ve Hakkari genelinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunurken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine dikkat çekti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri istendi.

Karabük

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararı ile eğitime ara verildi.

Alınan karara göre, 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri 1 gün süreyle durduruldu.

Vali Mustafa Yavuz'un kararı kapsamında; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezleri de tatil edilen kurumlar arasında yer aldı.