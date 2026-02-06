Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 6 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

6 Şubat Cuma gününe ait hava tahminleri, kış şartlarının etkisini sürdürmesiyle vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Gün boyunca sıcaklık dalgalanmaları, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde yaşayanların planlarını doğrudan etkiliyor. İl il detaylı hava raporları haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 6 Şubat Cuma günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık gün içinde 7°C civarında seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar ihtimali bulunmuyor. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak, sıcaklık 13°C civarında.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 6 Şubat Cuma günü hafif kar yağışı öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık -1°C ile 3°C arasında değişecek.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 16°C civarında seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı olasılığı yok. Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 9°C civarında olacak.