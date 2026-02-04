Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 4 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
4 Şubat Çarşamba günü için paylaşılan güncel hava durumu, vatandaşların günlük programlarını planlamasında rehber görevi görüyor. Gün boyunca sıcaklıklardaki dalgalanmalar, olası yağış ihtimalleri ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanları, ani ve yerel hava değişikliklerine karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 4 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

4 Şubat Çarşamba günü için açıklanan meteorolojik tahminler, kış koşullarının etkisini sürdürmesiyle vatandaşların gündeminde ön plana çıkıyor. Gün boyunca sıcaklık dalgalanmaları, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İl il güncel hava durumu bilgileri haberin detaylarında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

4 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 4 Şubat günü kar yağışı öngörülmüyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak ve herhangi bir beyaz örtü oluşması beklenmiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Kent merkezi için hafif kar yağışı olasılığı düşük olsa da, yerel olarak bazı bölgelerde beyaz örtü görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 4 Şubat Çarşamba günü kar yağışı öngörülmüyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve gün boyunca herhangi bir kar etkisi beklenmiyor.

Sahra Arslan
