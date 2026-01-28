Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 28 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
28 Ocak Çarşamba günü hava durumu, günlük planlarını hava koşullarına göre şekillendirmek isteyen vatandaşların odağında bulunuyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık dalgalanmaları, olası yağışlar ve rüzgârın şiddeti merak edilirken; ülke genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere farklı illere ait tahminler öne çıkıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 28 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

28 Ocak Çarşamba günü hava durumu, kış koşullarının etkisiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın durumu merak edilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere farklı illerde beklenen hava koşulları gündemde öne çıkıyor. İl il detaylı tahminler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 28 Ocak Çarşamba günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve zaman zaman sağanak yağış görülebilir. Kar, şehrin gündeminde yer almayacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de de kar yağışı tahmini bulunmuyor. Bölgede hava genellikle ılık ve yağmurlu geçecek, kar etkisi gözlemlenmeyecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Ara sıra yağmur veya yağmur-kar karışık yağış görülebilir, fakat etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da sahil ve iç kesimlerde kar yağışı öngörülmüyor. Hava daha çok yağmur ve sağanak şeklinde seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova ve çevresinde de kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak.

