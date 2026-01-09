Haberler

Kar ne zaman yağacak? 9 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
9 Ocak Cuma itibarıyla Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını yapan vatandaşların dikkatini çekiyor. Sıcaklıkların seyrinden yağış ihtimaline ve rüzgârın etkisine kadar detaylar öne çıkarken, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak konusu oluyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 9 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

9 Ocak Cuma günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kış mevsiminin etkilerini hissettirmesiyle vatandaşların gündeminde yer aldı. Bazı illerde kar ve yağış ihtimali, sıcaklık değerleri ve rüzgârın etkisi yakından izleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak edilirken, il il güncel tahminler ve detaylı bilgiler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre 9 Ocak Cuma günü İstanbul'da kar yağışı olasılığı sınırlı. Daha çok yağmur ve hafif sağanak geçişleri öngörülüyor, ancak yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar beklentisi bulunmuyor. Hava genellikle bulutlu ve parçalı güneşli olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 9 Ocak günü kar yağışı ihtimali yüksek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kar yağışları görülebilir, vatandaşların gün içi ulaşımda dikkatli olmaları öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Hava genellikle açık veya parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar sahil kesiminde mevsim normallerine yakın seyredecek.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali düşük, genellikle yağmur veya aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Soğuk hava etkisi hissedilecek olsa da yoğun kar yağışı olasılığı bulunmuyor.

