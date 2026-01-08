Kar ne zaman yağacak? 8 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

8 Ocak Perşembe günü için açıklanan hava durumu tahminleri, kış mevsiminin etkilerini artırma olasılığıyla vatandaşların gündeminde ön plana çıktı. Bazı illerde kar ve yağış beklentisi, sıcaklık değerleri ile rüzgârın etkisi yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki hava koşulları merak edilirken, il il güncel tahminler ve öne çıkan ayrıntılar haberin devamında bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 8 Ocak Perşembe günü hava genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Gün boyunca özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olabilir. Kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman hafif karla karışık yağmur görülebilir, ancak genel olarak kar yağışı beklentisi düşük. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 7–12 derece civarında seyredecek, dolayısıyla kar oluşumu için yeterli soğuk hava yok.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 8 Ocak'ta hava parçalı bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışlar ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde öngörülüyor. Ege kıyısında kar yağışı beklenmiyor; iç kesimlerde ise sıcaklıklar kar yağışı için yeterli seviyede değil. Gün boyunca rüzgârın kuzeydoğudan orta şiddette esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 9–15 derece arasında değişecek ve bu da kar yağışı ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 8 Ocak Perşembe günü yağışlı bir hava etkili olacak. Gün boyunca yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı bulunmakla birlikte, genel olarak şehir merkezinde kar yağışı olası değil. Sıcaklıklar gündüz 4–8 derece civarında olacak, gece sıcaklıkları ise sıfırın altına düşebilir. Rüzgâr kuzeyli yönlerden orta şiddette esecek, bu da hissedilen sıcaklığı biraz düşürebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 8 Ocak Perşembe günü hava sıcak ve yağışlı olacak; yağışların çoğu sağanak yağmur şeklinde bekleniyor. Şehir merkezinde veya sahil kesiminde kar yağışı olasılığı yok. Yüksek dağlık bölgelerde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir, ancak yaygın kar beklenmiyor. Sıcaklıklar 12–18 derece arasında seyredecek. Rüzgârın kuzeydoğudan hafif-orta şiddette esmesi bekleniyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 8 Ocak günü hava bulutlu ve yağışlı olacak. Yağışların büyük kısmı yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek, kar yağışı ihtimali çok düşük. Sıcaklıklar 6–11 derece arasında olacak ve rüzgâr kuzeyli yönlerden zaman zaman orta şiddette esecek. Kış koşullarının etkisi hissedilse de kar için gerekli soğuk hava koşulları oluşmayacak.

ÖZET

8 Ocak Perşembe günü İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova'da genel olarak yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Kar yağışı beklentisi düşük ve yalnızca yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgâr ve sıcaklık değerleri dikkate alındığında dışarı çıkacakların tedbirli olması öneriliyor.