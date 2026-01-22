Kar ne zaman yağacak? 22 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

22 Ocak Perşembe günü yurt genelinde etkisini göstermesi beklenen hava durumu, kış şartlarının belirginleşmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklıklardaki değişim, yağmur ve kar olasılığı ile rüzgârın zaman zaman artan etkisi dikkat çekerken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde gün boyunca hakim olacak hava koşulları yakından takip ediliyor. İl il güncel tahminler ve detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyrettiği görülürken, yüksek kesimlerde zaman zaman soğuk hava etkisini hissettirebilir. Kent genelinde kar yağışı ihtimali düşük görünse de, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler ve yerel yağışlar yakından takip ediliyor. Meteorolojik değerlendirmeler, kısa süreli ve bölgesel hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de ılıman hava koşulları etkisini sürdürürken, kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Kentte yağmur ihtimali zaman zaman gündeme gelse de, sıcaklık değerlerinin kar için yeterince düşük seviyelere inmesi beklenmiyor. Uzmanlar, İzmir ve çevresinde daha çok yağmur ve rüzgârın etkili olabileceğini belirtiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da kış şartları daha belirgin hissedilirken, kar ihtimali diğer büyük şehirlere göre daha yüksek değerlendiriliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı olasılığı gündemde yer alıyor. Güncel tahminlerin yakından takip edilmesi öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da sahil kesimlerinde kar yağışı beklenmezken, iç ve yüksek rakımlı bölgelerde soğuk hava etkili olabilir. Kent merkezinde yağmur ihtimali öne çıkarken, Toroslar ve çevresinde karla karışık yağışlar görülebiliyor. Bölgesel farklılıklar nedeniyle il genelinde hava durumu dikkatle izleniyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar ihtimali zaman zaman gündeme gelse de, şehir merkezinde kar yağışı olasılığı sınırlı görünüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağışı ihtimali değerlendiriliyor. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.