Kar ne zaman yağacak? 22 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
22 Aralık Pazartesi günü hava durumu, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kar yağışı ihtimali, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere pek çok şehirde yaşayanların ilgisini çekti. Hava sıcaklıkları, rüzgârın etkisi ve karın hangi saatlerde hangi bölgelerde etkili olacağı, günün en çok merak edilen meteorolojik konuları arasında bulunuyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 22 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

22 Aralık Pazartesi günü kar yağışı ihtimali, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok şehirde yaşayanların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, gün boyunca hava sıcaklıklarını, rüzgârın etkisini ve kar yağışının ne zaman başlayıp hangi bölgelerde yoğunlaşacağını merak ediyor. Güncel meteorolojik veriler ve detaylı tahminler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 22 Aralık Pazartesi günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar ihtimali bulunmuyor. Şehir genelinde havanın genellikle açık veya az bulutlu olması öngörülüyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 22 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur görülebilir; özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer kar örtüsü oluşma ihtimali bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüz ılıman, gece serin olacak; olası yağışlar daha çok yağmur şeklinde gerçekleşebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 22 Aralık Pazartesi günü kar olasılığı düşük. Hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali daha çok yağmur şeklinde.

500

