Kar ne zaman yağacak? 15 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? 15 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
15 Ocak Perşembe
15 Ocak Perşembe için yurt genelinde hava durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, sıcaklıkların değişimi, olası yağışlar ve rüzgârın şiddeti hakkında bilgi edinmek isterken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da gün boyunca etkili olacak hava koşulları gündemin odağında yer alıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 15 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

15 Ocak Perşembe günü hava durumu, kış koşullarının etkisiyle vatandaşların gündeminde ön plana çıkıyor. Kar ve yağmur olasılıkları, sıcaklıklardaki değişimler ve rüzgârın etkisi bazı şehirlerde dikkat çekerken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere pek çok ilde gün boyunca beklenen hava koşulları merak ediliyor. İl il tahminler ve güncel bilgiler haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

15 Ocak Perşembe günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar etkili olabilir. Vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olması öneriliyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 15 Ocak Perşembe günü kar beklenmiyor. Hava genellikle bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı geçebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 15 Ocak Perşembe günü kar yağışı etkili olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun kar bekleniyor, sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 15 Ocak Perşembe günü kar beklenmiyor. Hava genel olarak yağmurlu ve rüzgârlı geçebilir, kıyı kesimlerde ise sıcaklıklar ılıman olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 15 Ocak Perşembe günü hafif kar yağışı ihtimali var. Özellikle yüksek kesimlerde kar yer yer etkili olabilir, alçak kesimlerde ise yağmurla karışık yağış görülebilir.

