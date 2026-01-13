Haberler

Kar ne zaman yağacak? 13 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

13 Ocak Salı günü için Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük yaşamını planlayan birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi öne çıkan başlıklar arasında yer alırken; başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova olmak üzere büyük şehirlerdeki hava koşulları merakla araştırılıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 13 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

13 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu tahminleri, kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Kar ve yağmur beklentisi, sıcaklık değişimleri ile rüzgârın hissedilir etkisi bazı bölgelerde öne çıkarken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'daki güncel hava koşulları merak konusu oldu. İl il hava durumu tahminleri ve ayrıntılar haberin devamında paylaşılıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 13 Ocak itibarıyla şehir merkezinde yaygın ve etkili bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Ancak sıcaklıkların düşmesi hâlinde yüksek ve kuzey ilçelerde kısa süreli karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali göz ardı edilmiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Ilıman iklimin etkisiyle yağışlar genellikle yağmur şeklinde görülürken, kar ihtimali yalnızca yüksek rakımlı iç kesimler için çok sınırlı olarak değerlendiriliyor.

Kar ne zaman yağacak? 13 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?


ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kış şartları daha belirgin hissediliyor. Yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk hava ve buzlanma riski öne çıkıyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkez ve kıyı kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi öngörülürken, Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar ihtimali bulunabiliyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da şehir genelinde etkili bir kar yağışı beklentisi yok. Ancak soğuk havanın etkisini artırması durumunda yüksek kesimlerde kısa süreli kar veya karla karışık yağmur görülebilir.

