Kar ne zaman yağacak? 12 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

12 Ocak Pazartesi için yayımlanan hava durumu tahminleri, kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Gün boyu beklenen sıcaklık değerleri, olası yağışlar ve rüzgârın etkisi dikkat çekerken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova'da hava koşullarının nasıl olacağı merak konusu. İl il detaylı tahminler ve önemli gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 12 Ocak'ta yoğun kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu seyrederken, sabah ve akşam saatlerinde yer yer kısa süreli hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 12 Ocak'ta kar yağışı öngörülmüyor. Hava genellikle parçalı ve bulutlu olacak, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli hafif yağmur görülebilir.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 12 Ocak'ta kar yağışı ihtimali var. Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı görülebilir. Sıcaklıklar düşük olduğundan yer yer buzlanma riski bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 12 Ocak'ta kar beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu ve kışa uygun soğuk, yağmur ihtimali düşük seviyede.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 12 Ocak'ta hafif kar yağışı ihtimali var. Özellikle sabah ve gece saatlerinde kısa süreli kar görülebilir, gün içinde hava parçalı bulutlu olacak.