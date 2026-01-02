Kar ne zaman yağacak? 1 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

1 Ocak Cuma günü için açıklanan hava durumu tahminleri, kış koşullarının etkisini artırabileceğine yönelik beklentilerle birlikte vatandaşların gündemine yerleşti. Bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin konuşulması, sıcaklıkların seyri ve rüzgârın hissedilen etkisi merak konusu olurken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi şehirlerde gün boyunca havanın nasıl olacağı yakından takip ediliyor. İl il hava durumu görünümü ve öne çıkan detaylar, haberin devamında ele alınıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul için kış koşulları yakından izlenirken, kar ihtimali özellikle yüksek kesimlerde gündeme geliyor. Hava sıcaklıklarının seyri ve rüzgârın etkisi, yağışın türünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar beklentisi genellikle düşük olsa da, soğuk hava dalgalarıyla birlikte iç ve yüksek bölgelerde farklı senaryolar değerlendiriliyor. Kıyı kesimlerde ise daha çok yağmur ihtimali öne çıkıyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkentte kış aylarında kar olasılığı her zaman merak konusu oluyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimali yeniden konuşulurken, gün içindeki hava hareketleri belirleyici rol oynuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da sahil kesimlerinde kar beklentisi oldukça sınırlı görülüyor. Buna karşın, Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kış şartlarının etkisini göstermesi mümkün olabiliyor.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali, sıcaklık değerleri ve yağışın zamanlamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkisi daha yakından takip ediliyor.