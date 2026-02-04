Haberler

Kante uçak takip kodu ne? N'Golo Kante İstanbul'a ne zaman saat kaçta, hangi havalimanına gelecek?
Güncelleme:
Dünya futbolunun yıldız isimlerinden N'Golo Kanté'nin İstanbul'a gelişi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Kanté uçak takip kodu ne?", "N'Golo Kanté İstanbul'a ne zaman, saat kaçta ve hangi havalimanına gelecek?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, Fransız futbolcunun Türkiye'ye yolculuğuna dair detaylar merak konusu oldu.

N'Golo Kanté İstanbul yolunda mı? Ünlü futbolcunun Türkiye'ye gelişiyle ilgili "Kanté uçak takip kodu ne?", "İstanbul'a ne zaman ve saat kaçta gelecek?", "Hangi havalimanına inecek?" gibi sorular gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kanté'nin uçuş bilgileri ve İstanbul programına dair gelişmeler yakından izleniyor.

KANTÉ TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe, dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olan N'Golo Kanté transferinde mutlu sona ulaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, hem yıldız oyuncu hem de kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.

Kulüp tarafından gerekli evrakların TMS Sistemi'ne yüklendiği ve federasyondan gelecek resmi onayın beklendiği öğrenildi.

TMS ONAYI GELDİ, TRANSFER RESMİYETE ÇOK YAKIN

Sabuncuoğlu, ilerleyen saatlerde yaptığı ikinci paylaşımda ise sürecin kritik aşamasının tamamlandığını belirtti. TMS onayının geldiği ve transferin artık resmiyet kazanma aşamasına geçtiği ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe cephesinde büyük bir rahatlama yaşanırken, camiada heyecan zirveye çıktı.

TARAFTARLAR KANTÉ'Yİ BEKLEMEYE BAŞLADI

TMS onayının ardından sarı-lacivertli taraftarlar gözünü İstanbul'a çevirdi. Sosyal medyada Kanté paylaşımları artarken, oyuncunun ne zaman Türkiye'ye geleceği büyük merak konusu oldu.

Şu ana kadar N'Golo Kanté'nin uçuş bilgileri paylaşılmadı. Kulüpten veya oyuncu cephesinden gelişine dair resmi bir açıklama bekleniyor.

Resmi duyurunun ardından Kanté'nin İstanbul'a gelişi ve sağlık kontrolleriyle ilgili detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
