Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, transfer rotasını Suudi Arabistan'a çevirerek Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Peki, Kante Fenerbahçe'ye gelecek mi? N'Golo Kante Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Detaylar...

KANTE FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Orta sahada deneyimli ve fiziksel kapasitesi yüksek bir oyuncuyu kadrosuna eklemek isteyen Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından Kante için de somut adımlar atıyor.

Kante'nin transferi, hem Fenerbahçe taraftarları hem de Türk futbol camiası tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız yıldızı ikna edebilmek için düzenli forma şansı ve takım içindeki rolü ön plana çıkarıyor. Bu doğrultuda, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede gerçekleşebileceği konuşuluyor.

N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuya yönelik ilgisi, kulüp ve oyuncu arasında bir prensip anlaşmasının sağlandığı yönünde haberlerle güçleniyor. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası hedefi bulunan Kante, düzenli forma giyeceği bir takıma sıcak bakıyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin transferde avantajlı bir konuma gelmesini sağlıyor.

Öte yandan Al Ittihad teknik direktörü Sergio Conceiçao, Kante'nin olası transferiyle ilgili basın mensuplarına kaçamak yanıtlar verdi. Conceiçao, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Kante'nin Suudi Arabistan ekibinden ayrılmasının önünde hâlâ resmi bir engel olduğunu gösteriyor.

Transfer sürecinde Kante'nin motivasyonu ve kulübün ikna süreçleri belirleyici olacak. Fenerbahçe yönetimi, bu transferi gerçekleştirirse orta sahada hem tecrübeyi hem de kaliteyi bir araya getirmiş olacak.

N'GOLO KANTE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

N'Golo Kante, 29 Mart 1991 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelmiştir. Orta saha pozisyonunda görev yapan Kante, güçlü fizik yapısı, top kapma becerisi, oyun disiplini ve yüksek enerjisiyle modern futbolun en etkili merkez orta saha oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

Profesyonel kariyerine Fransa'da Boulogne ve Caen takımlarında başlayan Kante, 2015 yılında Leicester City'ye transfer olarak Premier League şampiyonluğu yaşamış ve dünya çapında tanınırlık kazanmıştır. Bir yıl sonra Chelsea'ye imza atan Kante, üst üste iki farklı İngiltere takımıyla lig şampiyonluğu yaşayan ilk futbolcu olma unvanını elde etti.

Uluslararası arenada da etkileyici bir kariyere sahip olan Kante, Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 2023 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El-Ittihad'a transfer olarak kariyerini Orta Doğu'da sürdürmeye başlamıştır.

Kante, hem saha içi liderliği hem de disiplinli oyun tarzıyla tanınmakta ve Fenerbahçe gibi deneyimli bir takımda, orta sahada önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.