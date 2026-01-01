Kahramanmaraş okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kahramanmaraş'ta 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi işleyecek? Kahramanmaraş Valiliği'nden beklenen kar tatili duyurusu henüz yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, resmi açıklamayı dikkatle takip ediyor. Bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşıldığında hemen aktarılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca soğuk hava etkili olacak, ancak ilerleyen günlerde sıcaklıklarda kademeli bir artış bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riskine dikkat çekiliyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı 0 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 67–94 arasında değişirken, rüzgârın 10 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -7 ile 1 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 61–80 aralığında ölçülürken, rüzgâr 9 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü parçalı bulutlu hava devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı -7 derece, en yüksek sıcaklığı 3 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 53–73 arasında değişirken, rüzgârın hızı 2 km/sa olacak.

04 Ocak Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların -3 ile 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 64–83 seviyelerinde ölçülürken, rüzgâr 1 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -1 derece, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 48–65 arasında değişirken, rüzgâr 1 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.