Kahramanmaraş okullar tatil mi, 12 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Kahramanmaraş Valiliği'nin vereceği kar tatili kararı büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta Yağışlı Hava Etkisini Gösterecek: 12 Şubat Raporu

KAHRAMANMARAŞ – Meteoroloji'den alınan son verilere göre, 12 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş genelinde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Şehirde gün boyu hafif yağmur, gece saatlerinde ise sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 9 Derece Civarında

Kahramanmaraş'ta Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 9°C seviyesinde seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde termometreler 6°C'ye kadar gerileyecek. Yüksek nem oranı (%92) nedeniyle havanın gün içerisinde oldukça nemli bir yapıda olacağı öngörülüyor.

Yağmur İhtimali Yüksek

Bölge sakinlerinin dışarı çıkarken hazırlıklı olmaları uyarısında bulunulurken, hem gündüz hem de gece saatlerinde yağış ihtimali %75 olarak açıklandı. Rüzgarın doğu yönünden yaklaşık 5 mph hızla eseceği, UV indeksinin ise 1 ile düşük seviyede kalacağı bildirildi.

Günün Özeti:

Gündüz : Hafif Yağmurlu (9°C)

Gece : Sağanak Yağışlı (6°C)

Rüzgar : Doğudan 5 mph

Nem : %92

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.