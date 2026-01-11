Haberler

Kahramanmaraş okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş'ta yarın okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam edilecek mi? Kahramanmaraş Valiliği'nin kar tatili kararı merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Kahramanmaraş Valiliği'nin vereceği kar tatili kararı büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş Hava Durumu Raporu: Akdeniz'in İç Kesimlerinde Kar ve Buzlanma

Kahramanmaraş, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında kışın en etkili soğuk hava dalgalarından birini karşılamaya hazırlanıyor. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği ve yağışların kar şeklinde etkisini göstereceği bir hafta öngörülmektedir. 12 Ocak Pazartesi günü kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bir arada görülecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 5 derece, gece ise 3 derece civarında seyredecek. Yüzde 95 seviyelerine ulaşacak olan yüksek nem oranı, yağışın miktarını artırırken dondurucu bir atmosfer oluşturacaktır.

13 Ocak Salı gününden itibaren dondurucu soğuklar Kahramanmaraş genelinde hakimiyetini hissettirecek. Kar yağışının özellikle kuzey ilçelerde (Afşin, Elbistan, Göksun) yoğunlaşması ve kar kalınlığının önemli ölçüde artması beklenmektedir. Şehir merkezinde de yağışın tamamen kara dönüşeceği tahmin edilmektedir. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Geçmiş meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, Kahramanmaraş'ta Ocak ayı ortalarında eksi 10 derecenin altına düşen ekstrem soğukların yaşandığı bilinmektedir. Bu hafta yaşanacak dondurucu hava, özellikle tarımsal faaliyetler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için risk oluşturmaktadır.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde yağışların etkisini azaltması, ancak dondurucu bir ayazın kente yerleşmesi bekleniyor. Gündüz dahi termometrelerin 3-4 derecenin üzerine çıkamayacağı, gece ise eksi 6 derecelere kadar gerileyeceği öngörülmektedir. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu soğuk periyotta vatandaşların özellikle sabah saatlerinde oluşacak gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, su sayaçlarını donmaya karşı korumaları önerilmektedir. Sürücülerin yüksek rakımlı geçitlerde ve mahalle aralarında zincirsiz trafiğe çıkmamaları, belediye ekiplerinin ise tuzlama çalışmalarına öncelik vermesi gerektiği belirtilmiştir.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
