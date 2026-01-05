Türkiye'nin iç ve dış politikasına yön veren en önemli karar mekanizmalarından biri olan Kabine Toplantısı, 2026 yılının ilk ayında kritik gündem maddeleriyle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı, hem güvenlik politikaları hem de ekonomi başlıkları açısından dikkatle takip ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 Ocak ayının ilk Kabine Toplantısı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılacak. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Edinilen bilgilere göre, Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. En son 15 Aralık'ta toplanan Kabine, yaklaşık üç haftalık aranın ardından yeniden kritik başlıkları değerlendirmek üzere toplanmış olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, alınan kararları ve değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere Millete Sesleniş konuşması yapması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

5 Ocak Kabine Toplantısı'nın gündemi, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel gelişmelere yönelik tutumunu şekillendirecek başlıklardan oluşuyor. İç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler, kapsamlı değerlendirmelerle ele alınacak.

DIŞ POLİTİKADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Kabinenin dış politika gündeminde, Venezuela'ya yönelik ABD operasyonu önemli yer tutuyor. Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler masaya yatırılacak. Filistin'de sağlanan ateşkesin ardından atılması gereken adımlar da dış politika başlıkları arasında değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Toplantının en kritik iç güvenlik başlıklarından biri, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama olacak. Terör örgütünün geri çekilme ve fesih kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları ışığında ele alınacak.

Bu çerçevede, Suriye'deki SDG'nin 10 Mart mutabakatı doğrultusunda orduya entegrasyonu ile ilgili gelişmeler de Kabine üyelerinin gündeminde yer alacak.

EKONOMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirilecek. Ekonomik istikrarın korunmasına yönelik mevcut politikalar ve alınan tedbirlerin etkileri kapsamlı şekilde gözden geçirilecek.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan kararları ve yapılan değerlendirmeleri Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması bekleniyor.