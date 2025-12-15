Jhon Duran sakatlandı mı, Jhon Duran kaç maç yok?

Fenerbahçe – Konyaspor mücadelesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından Jhon Duran'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Taraftarlar ve futbolseverler, genç oyuncunun sakatlığının ciddiyetini ve kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğini araştırmaya başladı. Jhon Duran sakatlandı mı, kaç maç sahalardan uzak kalacak soruları gündemde yer aldı.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇINDA TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele devam ederken sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar dikkat çekti.

ARCHIE BROWN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Archie Brown yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik heyet, İngiliz futbolcunun yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

JHON DURAN DA SAHALARDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Jhon Duran oldu. Kolombiyalı golcü, yaşadığı sorun nedeniyle maça devam edemedi ve 68. dakikada yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

JHON DURAN SAKATLANDI MI?

Jhon Duran'nın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.