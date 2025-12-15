Haberler

Jhon Duran sakatlandı mı, Jhon Duran kaç maç yok?

Jhon Duran sakatlandı mı, Jhon Duran kaç maç yok?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadelede sarı-lacivertli ekipte talihsiz sakatlıklar yaşandı. Maçın 55. dakikasında Archie Brown sakatlık geçirerek oyunu terk etmek zorunda kalırken, yerine Levent Mercan dahil oldu. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde ise Jhon Duran da sakatlanarak maçta devam edemedi.

Fenerbahçe – Konyaspor mücadelesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından Jhon Duran'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Taraftarlar ve futbolseverler, genç oyuncunun sakatlığının ciddiyetini ve kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğini araştırmaya başladı. Jhon Duran sakatlandı mı, kaç maç sahalardan uzak kalacak soruları gündemde yer aldı.

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇINDA TALİHSİZ SAKATLIKLAR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele devam ederken sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar dikkat çekti.

ARCHIE BROWN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Archie Brown yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik heyet, İngiliz futbolcunun yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

JHON DURAN DA SAHALARDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Jhon Duran oldu. Kolombiyalı golcü, yaşadığı sorun nedeniyle maça devam edemedi ve 68. dakikada yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

JHON DURAN SAKATLANDI MI?

Jhon Duran'nın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak

Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler ise adeta akın etti
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldu

Son anda fark etmese öldürebilirdi
Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
title