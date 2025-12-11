Brann– Fenerbahçe mücadelesi yaklaşırken taraftarların aklındaki en büyük soru işareti Semedo'nun neden kadroda yer almadığı oldu. Oyuncunun bir sakatlık problemi mi yaşadığı, cezası olup olmadığı ya da teknik ekibin tercihiyle mi yedek bırakıldığı merak konusu hâline geldi. Jhon Duran neden yok? Brann Fenerbahçe maçında Jhon Duran sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebilecek. TRT 1 aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Müsabaka 11 Aralık Perşembe günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Brann – Fenerbahçe karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki ekip, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Bergen kentindeki Brann Stadion'da karşı karşıya gelecek.

JOHN DURAN NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

• Marco Asensio'nun ağrılarının bulunduğu,

• Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlık süreçlerinin devam ettiği

belirtildi. Bu üç futbolcu bu nedenle Brann deplasmanı kafilesine dahil edilmedi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

BRANN SON ANTRENMANINI TAMAMLADI

Brann, Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını teknik direktör Freyr Alexandersson yönetiminde Nymark Tesislerinde gerçekleştirdi. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Sakatlıkları süren Jonas Torsvik, Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Eggert Aron Gudmundsson, Niklas Wassberg ve Saevar Atli Magnusson antrenmanda yer almadı.

Takım; ısınma, koordinasyon, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı. Basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe karşılaşmasına özel taktik provalar üzerinde duruldu.

FENERBAHÇE MAÇA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertli ekip, Brann deplasmanı öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesislerinde yaptı. Çalışmanın basına açık ilk 20 dakikasında ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlığı süren Nelson Semedo takımda yer almadı. Çağlar Söyüncü bireysel programına devam ederken, hafif ağrıları bulunan Marco Asensio idmana katılmadı. Hazırlıklarını bitiren Fenerbahçe kafilesi, maç için Bergen'e hareket edecek.

MAÇ SAATİ

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele bu akşam TSİ 23.00'te Brann Stadında oynanacak.