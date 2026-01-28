Haberler

Jhon Duran neden FCSB kadrosunda yok, sakat mı, cezalı mı?

FCSB'nin maç kadrosu açıklanırken Jhon Duran'ın listede yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. "Jhon Duran neden FCSB kadrosunda yok, sakat mı yoksa cezalı mı?" soruları gündeme gelirken, genç oyuncunun durumu merak konusu oldu. Teknik heyetten ve kulüp kaynaklarından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

FCSB'nin resmi maç kadrosunda Jhon Duran'ın adının bulunmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Taraftarlar ve futbol kamuoyu, Jhon Duran'ın sakatlık mı yaşadığı yoksa cezalı olduğu için mi kadroya alınmadığını araştırıyor. İşte Jhon Duran'ın FCSB kadrosunda yer almamasının perde arkası…

FENERBAHÇE'NİN FCSB MAÇI KAMP KADROSU NETLEŞTİ

UEFA arenasında deplasmanda FCSB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi kanallar üzerinden yaptığı duyuruyla Romanya'ya götürülen oyuncu listesini kamuoyuyla paylaştı.

JHON DURAN KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown teknik heyet kararıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı.

STATÜ VE CEZALAR NEDENİYLE EKSİKLER VAR

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği FCSB karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen takım kaptanı Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'NİN FCSB MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin FCSB ile oynayacağı karşılaşma için belirlenen kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

500

