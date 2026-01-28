Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Durán için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden çok sayıda teklif olduğu iddiası son günlerde futbol gündemini meşgul ediyor. Peki, Jhon Duran Fenerbahçe'den gidiecek mi? Jhon Duran'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor? Detaylar...

JHON DURAN FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fabrizio Romano, genç golcünün Avrupa'dan çeşitli kulüplerin radarına girdiğini ve birkaç ekibin bu hafta itibarıyla resmi olmayan temaslara başladığını belirtti. Kulüpler, olası bir son dakika transferi için sürecin nabzını tutuyor ve yakın dönemde somut adımlar atmayı hedefliyor. Ancak şu aşamada ne Fenerbahçe ne de kulüpler tarafından resmi teklif yapılmış değil; bu nedenle iddialar muhtemel olarak değerlendirilmeli.

Transferdeki en kritik unsur, kulübün stratejisi ile Durán'ın Avrupa'ya yaklaşımı olacak. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun potansiyelini iyi bilen teknik ekip ve sportif direktör ile birlikte bir plan hazırlıyor. Olası bir ayrılık kararı, kulübün sezon hedefleriyle de doğrudan ilişkili.

JHON DURAN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kolombiyalı santrfor Jhon Jader Durán Palacios, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye 1 yıllığına kiralandı. Fenerbahçe ile yaptığı kiralık sözleşme 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu, kulübün sezon sonuna kadar Duran'ı kadrosunda tutacağı anlamına geliyor.

Asıl Sözleşme: Al-Nassr Bağlantısı

Duran'ın Al-Nassr ile ana kontratı daha uzun vadeli. 2025'in başında Suudi kulübüyle 2030 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'deki kiralama dönemi bittikten sonra oyuncunun sözleşme sahibi Al-Nassr olacak. Ancak sezon sonunda kulüp ve oyuncu arasındaki görüşmeler, gelecekteki adımı netleştirebilir.