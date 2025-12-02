Jhon Duran ceza alacak mı, Jhon Duran ne yaptı?

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran'ın derbide attığı golden sonra yaptığı hareket, Galatasaray cephesinin sert tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin konuyla ilgili girişimlere başladığı ve oyuncu için disiplin sürecinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Peki, Jhon Duran'ın ceza alması bekleniyor mu, olay tam olarak nasıl gelişti?

JHON DURAN CEZA ALACAK MI, JHON DURAN NE YAPTI?

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tepki gösterdiği gol sevinci, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Eski Açık'tan aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Jhon Duran'ın derbi sonrası yaptığı hareket üzerine resmi adımlar atmaya hazırlanıyor.

TFF'YE ŞİKÂYET HAZIRLIĞI

Yönetimin, Duran'ın söz konusu davranışını detaylı şekilde değerlendirmeye aldığı ve yeni gün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmayı planladığı belirtiliyor.