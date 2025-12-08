Japonya'da deprem mi oldu, deprem şiddeti kaç, ölen var mı?

Açıklamalara göre, Japonya açıklarında gerçekleşen bu büyük depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, oluşabilecek dalgaların yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşabileceğini bildirerek halkı dikkatli olmaya çağırdı. Depremin ardından ölü ya da yaralı olup olmadığına dair araştırmalar ise sürüyor.

CAN VE MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesinin yaklaşık 73 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre deprem sonrasında herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar rapor edilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Yetkililer, dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceğini ve kıyıya birden fazla dalga halinde ulaşabileceğini ifade etti.

Japan Meteorological Agency (JMA) ile yerel acil durum ekipleri, vatandaşlara sahil şeritlerinden ve taşma tehlikesi bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.