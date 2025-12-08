Haberler

Japonya'da deprem mi oldu, deprem şiddeti kaç, ölen var mı?

Japonya'da deprem mi oldu, deprem şiddeti kaç, ölen var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Misawa kenti yakınlarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem kaydedildi. Bölgedeki sarsıntının ardından ülkede deprem olup olmadığı, depremin şiddeti ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.

Açıklamalara göre, Japonya açıklarında gerçekleşen bu büyük depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, oluşabilecek dalgaların yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşabileceğini bildirerek halkı dikkatli olmaya çağırdı. Depremin ardından ölü ya da yaralı olup olmadığına dair araştırmalar ise sürüyor.

CAN VE MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesinin yaklaşık 73 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre deprem sonrasında herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar rapor edilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede tsunami alarmı verildi. Yetkililer, dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar çıkabileceğini ve kıyıya birden fazla dalga halinde ulaşabileceğini ifade etti.

Japan Meteorological Agency (JMA) ile yerel acil durum ekipleri, vatandaşlara sahil şeritlerinden ve taşma tehlikesi bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title