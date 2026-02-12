James Van Der Beek neden öldü? James Van Der Beek kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Dawson's Creek başta olmak üzere birçok popüler yapımda rol alan James Van Der Beek'in ölüm haberi gündem oldu. James Van Der Beek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Tüm detaylar haberimizde…

DAWSON LEERY İLE BİR NESLİN HAFIZASINA KAZINDI

90'lı yılların unutulmaz gençlik dizisi Dawson's Creek'te canlandırdığı Dawson Leery karakteriyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu James Van Der Beek, 48 yaşında yaşamını yitirdi. Van Der Beek, dizinin yayınlandığı dönemde gençlik dizilerinin en ikonik yüzlerinden biri hâline gelmişti.

BAĞIRSAK KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Başarılı oyuncu, 2024 yılında yaptığı açıklamayla bağırsak kanseri teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Tedavi sürecini büyük ölçüde gözlerden uzak geçiren Van Der Beek'in sağlık durumu son dönemde ağırlaşmıştı.

AİLESİNDEN DUYGULANDIRAN VEDA MESAJI

Ailenin yaptığı açıklamada, Van Der Beek'in hayata vedası şu sözlerle duyuruldu:

"Van Der Beek'imiz bu sabah huzurla hayata veda etti. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı."

Açıklama, hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

SİNEMA VE TELEVİZYONDA İZ BIRAKTI

James Van Der Beek kariyeri boyunca yalnızca televizyon dizileriyle değil, sinema filmleriyle de adından söz ettirdi. Varsity Blues, The Rules of Attraction ve Scary Movie gibi yapımlarda rol alan oyuncu, farklı türlerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

ALTI ÇOCUK BABASIYDI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Van Der Beek, evli ve altı çocuk babasıydı. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen oyuncunun vefatı, yalnızca hayranlarını değil, Hollywood dünyasını da yasa boğdu.