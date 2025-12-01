Sarı-kırmızılı ekip, çeşitli nedenlerle kadrosunda 7 futbolcuyu bulunduramayacak. Galatasaray'da sakatlığı süren Ismail Jakobs'un derbide oynayıp oynamayacağı, ilk 11'de yer alıp almayacağı ya da yedek kulübesinde bulunup bulunmayacağı en çok merak edilen konular arasında. Jakobs Galatasaray maçında yok mu, Jakobs FB GS derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi?

GALATASARAY'IN BÜYÜK DERBİ ÖNCESİ KRİTİK EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine 7 oyuncusundan mahrum çıkacak. Çeşitli nedenlerle sahada olamayacak bu isimler, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasını etkileyecek.

Cezalılar: Kırmızı kart cezası bulunan Roland Sallai ile birlikte, bahis soruşturmaları kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bu önemli müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

CEZA SINIRINDAKİ KİLİT İSİM: TORREIRA

Galatasaray'ın orta sahasının dinamosu Lucas Torreira, derbiye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 12 maçta 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı tecrübeli oyuncu, bu akşamki derbide de kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Torreira, olası bir kart cezasında bir sonraki hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında sahada yer alamayacak.

ÜÇ ÖNEMLİ İSİM GERİ DÖNÜYOR

Sakatlık süreçlerini atlatan üç önemli futbolcunun derbiye yetişmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yunus Akgün: Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi maçı kaçırmıştı.

Victor Osimhen: Sol arka adalesindeki zorlanma ve kanama sebebiyle son 2 karşılaşmada forma giyememişti.

Mario Lemina: Dizindeki ağrılar nedeniyle son mücadelede kadroda yer alamamıştı.

Bu üç oyuncu da takımla antrenmanlara tam kapasiteyle başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak üç futbolcu da kadroda yer alabilecek. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın ilk 11'de başlaması yüksek bir ihtimal olarak görülürken, Yunus Akgün'ün ise maçın başlangıcında riske edilmeyip yedek kulübesinde tutulması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler: