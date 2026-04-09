İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Yalı Mahallesi’nde 9 Nisan 2026 tarihinde saat 16.41 ile 19.41 arasında yaklaşık üç saat sürecek bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bergama

Fatih Mahallesi’nde 9 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Buca

Göksu Mahallesi’nde 9 Nisan 2026 tarihinde saat 16.01 ile 18.01 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni 688/6 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Karşıyaka

Atakent ve Bostanlı mahallelerinde 9 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 2031 ile 2030 sokak kesişiminde oluşan arızadan kaynaklanmaktadır.

Kınık

Yayakent Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 15.18 ile 19.18 arasında yaklaşık dört saat süren bir su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Bağımsızlık Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Narlıdere

Narlı Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 17.58 ile 18.58 arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti müteahhit çalışması nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı

Yazıbaşı Mahallesi’nde 9 Nisan 2026 tarihinde saat 16.44 ile 19.44 arasında yaklaşık üç saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Onur BAYRAM
