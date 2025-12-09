Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova – Kızılay Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 11.05 ile 22.05 arasında yaklaşık on bir saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Kesintiden Kızılay Mahallesi ile Ergene Mahallesi kısmen etkilenecektir.

Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 11.55 ile 15.15 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Karşıyaka – Şemikler Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 16.06 ile 18.06 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. 6221/9 Sokak No 16 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 6200 ile 6205 sokaklar arasındaki sayaç kapatılmıştır.

Menderes – Gazipaşa ve Gölcükler Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 14.58 ile 17.58 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Seferihisar – Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Hıdırlık Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 11.59 ile 18.15 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kırk altı sokakta oluşan ana boru arızasının onarımı için bölgenin suyu kesilmiştir.

Seferihisar – Mersin Alanı Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 10.56 ile 13.56 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. 6052 Sokakta yürütülen yeni hat döşeme çalışması nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title