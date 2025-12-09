İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova – Kızılay Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 11.05 ile 22.05 arasında yaklaşık on bir saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Kesintiden Kızılay Mahallesi ile Ergene Mahallesi kısmen etkilenecektir.

Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 11.55 ile 15.15 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Karşıyaka – Şemikler Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 16.06 ile 18.06 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. 6221/9 Sokak No 16 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 6200 ile 6205 sokaklar arasındaki sayaç kapatılmıştır.

Menderes – Gazipaşa ve Gölcükler Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 14.58 ile 17.58 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Seferihisar – Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Hıdırlık Mahalleleri

09.12.2025 tarihinde saat 11.59 ile 18.15 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kırk altı sokakta oluşan ana boru arızasının onarımı için bölgenin suyu kesilmiştir.

Seferihisar – Mersin Alanı Mahallesi

09.12.2025 tarihinde saat 10.56 ile 13.56 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. 6052 Sokakta yürütülen yeni hat döşeme çalışması nedeniyle kesinti yapılmaktadır.