İzmir su kesintisi! İZSU 6-7 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Örnekkent ve Yeni mahallelerinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 16.09 ile 20.09 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Bu arıza sebebiyle Yeni Mahalle ve Örnekkent Mahallesi’ne su verilememektedir.

Bayraklı

R. Şevket İnce Mahallesi’nde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.45 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup 2140/5 Sokak içerisinde meydana gelmiştir.

Buca

Buca Koop ve Çamlıkule mahallelerinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 16.25 ile 17.25 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 220/70 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Göksu Mahallesi’nde ise 6 Nisan 2026 tarihinde saat 15.10 ile 17.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışması olup 688/3 ve 688/4 sokaklarda yapılan branşman yenileme çalışmalarından kaynaklanmaktadır.

Karaburun

İskele Mahallesi’nde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 14.56 ile 16.58 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Kemalpaşa

Yiğitler Mahallesi’nde 3 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Konak

Alsancak ve Umurbey mahallelerinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 09.12 ile 17.12 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin nedeni boru deplasman çalışması olup 1464 Sokak içerisinde yapılmaktadır.

Menderes

Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni doğal gaz çalışması sırasında ana borunun zarar görmesidir.

Tire

Kızılcahavlu Mahallesi’nde 3 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Torbalı

Karakuyu Mahallesi’nde 6 Nisan 2026 tarihinde saat 10.06 ile 12.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle olup bölgede basınç düşüklüğü de görülebilir.