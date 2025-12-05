Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Konak ilçesi:

Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale ve Mehtap mahallelerinde 5 Aralık 2025 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle 3512 Sokak içinde meydana gelecektir.

Menemen ilçesi (Kasımpaşa ve Mermerli mahalleleri):

5 Aralık 2025 tarihinde saat 15.32 ile 23.00 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menemen ilçesi (İstiklal, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahalleleri):

5 Aralık 2025 tarihinde saat 11.08 ile 14.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni bölge vana arızasıdır.

Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi:

5 Aralık 2025 tarihinde saat 09.23 ile 12.23 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Orhanlı Temese altı ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Tire ilçesi Hisarlık Mahallesi:

5 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Yuvalı Mahallesi'ndeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı ilçesi Kazım Karabekir ve Pancar mahalleleri:

5 Aralık 2025 tarihinde saat 11.05 ile 20.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, pompa değişimi nedeniyle uygulanacaktır.

Urla ilçesi Torasan Mahallesi:

5 Aralık 2025 tarihinde saat 12.15 ile 17.00 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmakta olup sahil tarafı etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
