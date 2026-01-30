İzmir su kesintisi! İZSU 30-31 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 30 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 30 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Osmangazi, Postacılar, R. Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.12 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

BERGAMA

Balaban ve İsmaili mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır.

BORNOVA

Altındağ, Atatürk, Barbaros, Çamiçi, Çamkule, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka 3, Evka 4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Merkez, Mevlana, Naldöken, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre ve Zafer mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.02 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

KARŞIYAKA

Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana hat arızası nedeniyle yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Aşağı Yenmiş ve Yenmiş mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 ile 22.00 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların çalışmamasından kaynaklanmaktadır.

Ulucak İstiklal Mahallesi'nde ise 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

MENEMEN

Gazi Mahallesi'nde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.20 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti pompa arızası kaynaklıdır.

URLA

Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 16.08 ile 20.08 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

ÇEŞME

Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde saat 11.59 ile 17.59 arasında yaklaşık 6 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Çeşme Belediyesi tarafından yapılan yağmur hattı çalışmaları sırasında şebekeye verilen zarar nedeniyle oluşmuştur.

ÇİĞLİ

Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka 2, Evka 5, Evka 6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasallı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni Mahalle'de 30 Ocak 2026 tarihinde saat 15.18 ile 23.00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi olacaktır. Kesinti ana hat arızası nedeniyle uygulanacaktır.