İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova – Evka 3 Mahallesi

26 Kasım 2025 tarihinde 13.10–17.10 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: Evka 3 Mahallesi 127/2 Sokak'ta meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Çiğli – Balatçık Mahallesi

26 Kasım 2025 tarihinde 10.40–17.40 saatleri arasında yaklaşık yedi saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Anadolu Caddesi ile 8790/3 Sokak kavşağında oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. 8790/3 Sokak hat vanası kapatılmıştır.

Foça – Haciveli ve Kazım Dirik Mahalleleri

26 Kasım 2025 tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su hizmeti durmuştur.

Gaziemir – Fatih Mahallesi

26 Kasım 2025 tarihinde 15.30–16.30 saatleri arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 1128 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Kemalpaşa – Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri

26 Kasım 2025 tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Menemen – 29 Ekim ve 9 Eylül Mahalleleri

26 Kasım 2025 tarihinde 14.25–18.25 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Ödemiş – Karadoğan, Ocaklı ve Seyrekli Mahalleleri

25 Kasım 2025 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında yaklaşık sekiz saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: GDZ EDAŞ'ın bakım ve onarım çalışması nedeniyle bu mahallelerde su kesintisi yaşanabilir.

