İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 26 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bornova – Evka 3 Mahallesi
26 Kasım 2025 tarihinde 13.10–17.10 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: Evka 3 Mahallesi 127/2 Sokak'ta meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Çiğli – Balatçık Mahallesi
26 Kasım 2025 tarihinde 10.40–17.40 saatleri arasında yaklaşık yedi saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Anadolu Caddesi ile 8790/3 Sokak kavşağında oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir. 8790/3 Sokak hat vanası kapatılmıştır.
Foça – Haciveli ve Kazım Dirik Mahalleleri
26 Kasım 2025 tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Elektrik arızası
Açıklama: Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su hizmeti durmuştur.
Gaziemir – Fatih Mahallesi
26 Kasım 2025 tarihinde 15.30–16.30 saatleri arasında yaklaşık bir saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: 1128 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Kemalpaşa – Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri
26 Kasım 2025 tarihinde 16.00–18.00 saatleri arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Menemen – 29 Ekim ve 9 Eylül Mahalleleri
26 Kasım 2025 tarihinde 14.25–18.25 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Ödemiş – Karadoğan, Ocaklı ve Seyrekli Mahalleleri
25 Kasım 2025 tarihinde 09.00–17.00 saatleri arasında yaklaşık sekiz saatlik su kesintisi uygulanacaktır.
Arıza tipi: Elektrik arızası
Açıklama: GDZ EDAŞ'ın bakım ve onarım çalışması nedeniyle bu mahallelerde su kesintisi yaşanabilir.