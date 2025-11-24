İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Kurtuluş Mahallesi

24 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşecektir. Bu nedenle Kurtuluş Mahallesinde belirtilen süre boyunca su verilemeyecektir.